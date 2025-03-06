В ближайшие дни еще будет тепло.

Теплая весенняя погода еще продлится в Украине в ближайшие дни, однако в середине марта ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до конца недели в Украине будет очень тепло. Днем температура будет достигать +14...+16, местами в центре и на юге до +18 градусов.

Ветер 6 марта еще будет местами со штормовыми порывами, а в течение 7, 8 и 9 марта стихнет и будет уже умеренным или небольшим. "И к этой синоптической идиллии еще и присоединится солнце - будет или переменная облачность или ясно", - говорит Наталка Диденко.

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В Киеве также в пятницу, субботу и воскресенье ветер ослабнет, будет сухо, ясно и солнечно. 7 марта в столице ожидается +15 градусов, в субботу и воскресенье немного свежее, +10...+12 градусов.

"Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта", - сообщила Наталья Диденко, однако не уточнила, о каких именно температурах идет речь.

Ранее Наталка Диденко уже говорила, что потепление в Украине временное. По ее словам, в ближайшие выходные ожидается "синоптический рахат-лукум", однако она напомнила, что на календаре - март "и это тепло временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами".

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