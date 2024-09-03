Вместе с дождями в Украине ожидается и небольшое похолодание.

На этой неделе погода в Украине несколько изменится: в ряде областей пройдут дожди, а температура по всей стране снизится. Об этом в комментарии NV рассказал метеоролог Укргидрометцентра Иван Семилит.

Он пояснил, что над Черным морем образовался циклон, благодаря которому кратковременные дожди с грозами в течение следующих трех суток пройдут на юге, в большинстве центральных областей и на востоке страны.

В Харьковской, Луганской, Донецкой областях будет ветрено. Скорость порывов ожидается 15-20 м/с.

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Также в Украине станет немного прохладнее. Уже начиная с 4 сентября температура не будет превышать отметку +29 градусов.

Такая погода, по словам метеоролога, продлится до конца недели.

"В южных областях будут местами кратковременные дожди, грозы, а дневные температурные максимумы по всей стране останутся в пределах +23...+29 градусов", резюмировал эксперт по погоде.

Погода в Киеве - когда в столице станет свежее

На этой неделе снижение температуры ожидается и в Киеве. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 5 суток на территорию Киевщины будет влиять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается.

В то же время уже с 4 сентября температура в столице снизится. Днем будет не выше +26, а ночью столбики термометров будут показывать +16...+18 градусов.

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