Изменение погоды в столице ожидается уже на этой неделе.

Уже на этой неделе в Киеве станет свежее - в столицу идет похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток на территорию Киевской области будет влиять поле повышенного давления, что обусловит погоду без осадков.

"Значения температуры начиная со среды несколько снизятся, поэтому в ночные часы столбики термометров будут достигать +18...+16, а вот дневные максимумы не будут превышать +26 градусов", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Изменение погоды в Украине - что известно

На этой неделе в отдельных областях возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. На востоке страны ожидаются местами сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Дневные температуры немного снизятся. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, в южных и большинстве центральных регионов, а также сегодня и в восточных областях возможны незначительные кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с. На востоке страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура составит +15°...+20°, а в западных областях опустится до +12°...+17°. Днем 3 июля ожидается +25°...+31°, а 4-5 сентября температура снизится до +23°...+29°.

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