Во Львовской и Закарпатской областях в результате непогоды на автодороги упали деревья, а грузовики оказались в снежной ловушке.

Во Львовской и Закарпатской областях в ночь на 22 декабря из-за сильного снегопада осложнилась ситуация на автодорогах, без электроснабжения остались жители нескольких десятков населенных пунктов.

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, пришлось ограничивать движение грузовиков на участках дорог М-06 Киев – Чоп (от села Козева до Ивашковского перевала) и Н-13 Львов – Самбор – Ужгород (от Старого Самбора до Ужоцкого перевала на границе Львовской и Закарпатской областей). По состоянию на утро 22 декабря ограничения сняты.

Он добавил, что из-за порывов ветра и налипания мокрого снега без света оказались 70 населенных пунктов Львовской области - 25 полностью и 45 частично. Больше всего - на Сколевском, Каменка-Бугском и Городокском направлениях. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Как сообщили в ГСЧС, в результате осложнения погодных условий зафиксировано падение деревьев на автодороги, которые препятствовали движению. Спасателям пришлось их распиливать.

Так, на Закарпатье подразделения ГСЧС совершили 13 выездов для распиливания 50 поваленных деревьев в Мукачевском, Хустском и Тячевском районах. Возле села Лецовица спасатели буксировали автомобиль, который из-за снегопада снесло в кювет. Кроме того, во Львовской области отбуксировано восемь большегрузных автомобилей на трассе Киев-Чоп вблизи с. Тухолька Стрыйского района.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области отметили, что по состоянию на 08:00 22 декабря проезд по всем дорогам государственного значения на территории региона обеспечен.

По информации ведомства, в некоторых горных районах и дальше снежит, местами дождь с мокрым снегом, гололедица. Ветер западный до 30 м/с. Температура воздуха от +2°С до -3 °С. В Ужгороде столбики термометра, по прогнозам синоптиков, не будут опускаться ниже 0.

Какой будет погода в Украине на Рождество

По информации синоптика Игоря Кибальчича, теплая погода в Украине будет еще 22 декабря, а потом придет небольшое похолодание. Оно будет кратковременным, поэтому уже с Рождества, 25 декабря, температура в Украине снова повысится к аномальным показателям. Ночью ожидается -1...+5°С, днем +3...+8°С, а на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами возможно прогревание до+10... + 15°С. Потепление, по данным синоптика, будет сопровождаться небольшими дождями и туманами.

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