Местами ожидаются дожди и мокрый снег.

В субботу, 23 декабря, в Украине ожидается снижение температуры по всей стране. Столбики термометров днем не покажут выше +5°...+6° даже на юге Украины. Местами на западе, севере и востоке пройдут дожди и мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно. Тут столбики термометров покажут 0°...+4°. Местами пройдут дожди и дожди с мокрым снегом.

На севере Украины осадки ожидаются в Житомирской области. На остальной территории будет преимущественно сухо, а температура в течение дня ожидается от +1° до +3°.

Видео дня

На востоке Украины сегодня также местами пройдут дожди, а столбики термометров покажут +3°...+5°. Лишь в Луганской области температура может подняться до +6°.

Жителей центральных областей ждет преимущественно сухая погода с солнечными прояснениями, однако и здесь тепла не будет. В течение дня тут ожидается лишь +1°...+3°.

На юге Украины сегодня также будет преимущественно сухо. Тут темперарура поднимется до +4°...+5°.

Приметы погоды 23 декабря

Если в этот день идет снег, то вся весна будет дождливой. Морозная погода в этот день предвещает скорое наступление морозов. Если в этот день засушливо, то и лето будет сухим.

Вас также могут заинтересовать новости: