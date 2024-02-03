Синоптики прогнозируют сильный ветер и местами гололедицу.

В воскресенье, 4 февраля, во Львове и Львовской области ожидается осложнение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский Гидрометцентр.

"По территории Львовской области и по городу Львову 4 февраля порывы западного ветра 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области-прогноз на 4 февраля

4 февраля на Львовщине будет облачно. Ожидается дождь, ночью и утром в горах осадки будут с мокрым снегом. Ухудшение видимости в осадках. Ночью и утром на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

Ветер будет западный 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура ночью +1°...+6°, а днем воздух прогреется до +3°...+8°.

Атмосферное давление будет падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Непогода в Украине - прогноз синоптика

На выходных погоду в Украине будет определять мощный атлантический циклон Nadine. Он принесет нам осадки, порывистый ветер и высокую температуру. В частности, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует не только дожди, снег и мокрый снег, а кое-где еще и морось и ледяную крупу.

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