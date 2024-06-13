Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Львовской области.

Во Львове сегодня, 13 июня, ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать и по территории Львовской области.

"По территории Львовской области и городу Львову: 13 июня грозы", - говорится в предупреждении.

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Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 13 июня

13 июня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью днем по области составит +16°...+21°. Во Львове столбики термометров покажут +18°...+20°.

"На этой неделе не забывайте зонтик дома - ежедневно будет идти дождь", - говорят синоптики.

Дожди, по их данным, будут преимущественно умеренные, но локально есть вероятность значительных. Также ожидаются грозы, в дневные часы - местами с градом. Ночные температуры будут на уровне +10°...+16°, дневные - до +24° тепла по области и до +22° тепла по Львову. С пятницы, 14 июня, температура несколько возрастет.

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