Синоптики объявили долгий уровень опасности из-за непогоды.

На пятницу, 24 мая, во Львове объявили повышенный уровень опасности. Непогода, по данным синоптиков, будет наблюдаться также и по территории Львовской области. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"По городу Львову 24 мая днем гроза, шквал 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также по территории Львовской области сегодня местами ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с и град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 24 мая

Сегодня, 24 мая, погоду на Львовщине будет определять юго-западная периферия антициклона с центром над Восточно-Европейской равниной.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град. Ветер будет юго-восточный 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области днем +24°...+29°, а во Львове воздух прогреется до +27°...+29°.

Также, по данным синоптиков, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

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