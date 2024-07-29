Повышенный уровень опасности объявлен также и по территории Львовской области.

На 29 июля на Львовщине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Так, по данным синоптиков, во Львове и Львовской области 29 июля ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 29 июля

29 июля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Прибалтикой.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы его будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ожидается в пределах +21°...+26°.

Во Львове 29 июля также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +22°...+24°.

Также, по данным синоптиков, 29 июля на большей части Львовщины ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, в горах - средняя.

"Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня", - предупреждают в гидрометцентре.

Вас также могут заинтересовать новости: