В городе и области ожидаются чрезвычайные заморозки.

Во Львове объявили повышенный уровень опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"9-11 апреля ночью и утром чрезвычайный заморозок -5°...-7°", - прогнозируют синоптики.

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Также по территории Львовской области в течение 9-11 апреля ночью и утром ожидается чрезвычайный заморозок -5°...-10°.

Из-за этого объявлен III уровень опасности, красный.

По Львовской области 9 апреля будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица, слабый туман. Ветер будет северо-западный, 9 - 14 м/с. Ночью чрезвычайный заморозок -5°...-10°. Температура днем повысится до +4°...+9°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, а днем уже будет без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах появится гололедица, слабый туман. Ветер северо-западный, 9 - 14 м/с. Ночью чрезвычайный заморозок -5°...-7°, а днем температура составит +6°...8°.

Ухудшение видимости в осадках, в тумане до 500-1000 метров.

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