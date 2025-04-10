11 апреля в Украине снова будет снежить / фото УНИАН

В пятницу, 11 апреля, погода в Украине будет пасмурной, холодной и довольно мокрой. Во многих областях продолжатся осадки в виде мокрого снега и дождей. Только в северной части и местами в центральных областях будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +4°.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем +5°, дождь.
  • В Луцке будетпасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Тернополе 11 апреля ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, снег, переходящий в дождь.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
  • В Виннице завтра будет -5°...+4°, пасмурно.
  • В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+4°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -3°...+2°.
  • В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +7°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+4°, снег.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.
11 апреля в Украине будет пасмурно и мокро / фото УНИАН

11 апреля - какой праздник, приметы погоды

11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.

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