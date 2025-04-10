В пятницу, 11 апреля, погода в Украине будет пасмурной, холодной и довольно мокрой. Во многих областях продолжатся осадки в виде мокрого снега и дождей. Только в северной части и местами в центральных областях будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +4°.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем +5°, дождь.
- В Луцке будетпасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег.
- В Тернополе 11 апреля ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем +4°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +4°, пасмурно, снег, переходящий в дождь.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем +4°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет -5°...+4°, пасмурно.
- В Житомире в пятницу ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -5°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем +5°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -3°...+2°.
- В Одессе 11 апреля - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +7°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +4°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -1°...+4°, снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.
11 апреля - какой праздник, приметы погоды
11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.