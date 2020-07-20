В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

В столице завтра потеплеет.

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Погода в Киеве 21 июля будет солнечной, температура днем до +29°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.

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