В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В столице завтра потеплеет.
Погода в Киеве 21 июля будет солнечной, температура днем до +29°.
Погода на неделю: в Украине будет тепло и почти без осадков (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:09, а зайдет в 20:57.
Как сообщал УНИАН, 21 июля в Украине почти без осадков, температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +15°
- Житомир+27°... +15°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+24°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+23°... +14°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+22°... +14°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+29 °
Влажность:62 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:14 %
Восход:06:00
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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