На выходных в столице еще будет тепло.

На выходных в Киеве будет относительно тепло, но с понедельника погода в столице испортится. Об этом предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

По их данным, сегодня по Киевской области будет сохраняться комфортная, относительно теплая погода с температурой до +9° в дневные часы. В воскресенье, 17 марта, еще будет тепло, но атмосферный фронт принесет небольшой дождь.

"С началом следующей недели ожидаем снижение температуры на 2-4° и временами могут быть осадки в виде небольшого дождя, местами с мокрым снегом", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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В частности, 18 марта температура в столице не поднимется выше +7°, а в последующие дни похолодает до +4°. Ночью температура будет падать до "нуля".

Потепление в Украине будет кратковременным - что известно

Сегодня в Украину пришло долгожданное потепление. Ожидается, что температура 16-17 марта повысится до +10...+14 градусов по всей стране. Лишь в воскресенье на западе страны похолодает на несколько градусов.

Но, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, это потепление будет кратковременным. Уже с понедельника, 18 марта, температура воздуха снизится на 3-6 градусов. По ее словам, будет свежо, сдержанно, хотя не слишком холодно.

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