С субботу температура в столице повысится.

Перед выходными, 15 марта, погода в Киеве существенно не изменится, а уже с 16 марта в столице ожидается потепление. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В пятницу жителей столицы по-прежнему ждет преимущественно пасмурная погода. Будет сухо, а столбики термометров ночью покажут +1°...+2°, днем ожидается +5°...+6°.

Ветер в этот день будет переменных направлений, а его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине 15 марта - прогноз

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +1°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +9°.

В Тернополе 15 марта ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Виннице завтра будет +1°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+5°, небольшой дождь.

В Одессе 15 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+8°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

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