Уже с понедельника погода в Украине снова изменится.

Потепление, которое пришло в Украину, продлится недолго. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на выходных температура в Украине повысится до +10...+14 градусов. Только в воскресенье в западных областях будет свежее. Однако это потепление будет кратковременным. Уже с началом новой недели температура снова снизится.

"С понедельника погода вернется к нынешнему состоянию - температура воздуха снизится на 3-6 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

По ее словам, будет свежо, сдержанно, хотя не слишком холодно.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что на фоне постепенного снижения атмосферного давления, погодные условия в Украине станут более неустойчивыми. В частности, 17 марта в западных и северных областях пройдут дожди. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Кое-где в Украине на выходных возможны туманы. Температура воздуха, по данным синоптика, останется высокой, а самые высокие показатели ожидаются в западных и южных областях.

В целом в ближайшие двое суток в Украине ожидается теплая погода местами с небольшими дождями и туманами.

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