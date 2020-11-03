Завтра в Киеве будет пасмурно, температура до +8°

17:00, 3 ноября 2020
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Осадки не ожидаются.

Завтра в Киеве весь день будет пасмурная погода / фото УНИАН
Завтра в Киеве весь день будет пасмурная погода / фото УНИАН

В среду, 4 ноября, в Киеве ожидается прохладная погода. Весь день небо будет затянуто тучами, а столбики термометров не поднимутся выше +8°.

Завтра в Украине потеплеет до +16° (карта)

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +8°.

Ветер юго-восточного и южного направления со скоростью до 1,5 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление практически в норме - 757 мм рт. ст.

Народный прогноз

4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погода в КиевеНовости Киева
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