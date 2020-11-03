Завтра в Киеве будет пасмурно, температура до +8°
Осадки не ожидаются.
В среду, 4 ноября, в Киеве ожидается прохладная погода. Весь день небо будет затянуто тучами, а столбики термометров не поднимутся выше +8°.
Завтра в Украине потеплеет до +16° (карта)
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, ночью температура составит +4°, а днем воздух прогреется максимум до +8°.
Ветер юго-восточного и южного направления со скоростью до 1,5 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление практически в норме - 757 мм рт. ст.
Народный прогноз
4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°
+18°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+18 °
Мин./макс. температура:+7° / +18°
Влажность:68 %
Давление:772 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:41
Закат17:04
Фаза луны:
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