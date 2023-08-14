Начало недели в Киеве будет очень жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром температура в столице будет на уровне +23°, а днем воздух раскалит до +31°. Осадков не ожидается, вместо них будет ясная и безоблачная погода с обилием солнца.
Ветер будет западный, очень слабый, 0,8 - 1,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 14 августа - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +29°.
В Тернополе 14 августа ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
В Виннице сегодня будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +30°, ясно и безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.
В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.