Осадков в столице 14 августа не будет.

Начало недели в Киеве будет очень жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром температура в столице будет на уровне +23°, а днем воздух раскалит до +31°. Осадков не ожидается, вместо них будет ясная и безоблачная погода с обилием солнца.

Ветер будет западный, очень слабый, 0,8 - 1,6 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода 14 августа - прогноз на сегодня

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +29°.

В Тернополе 14 августа ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +30°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

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