Даже на западе Украины будет жаркая погода.

Неделя в Украине начнется с резкого повышения температуры практически по всей стране. Почти повсеместно ожидается ясная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +27°...+30°, местами на юге будет +32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +30°.

Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +29°.

В Тернополе 14 августа ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +30°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

Приметы погоды 14 августа

14 августа - Медовый спас. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.

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