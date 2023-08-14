Неделя в Украине начнется с резкого повышения температуры практически по всей стране. Почти повсеместно ожидается ясная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +27°...+30°, местами на юге будет +32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +30°.
- Во Львове в понедельник будет ясно и безоблачно. Ночью +15°, днем +28°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
- В Ривне сегодня ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +29°.
- В Тернополе 14 августа ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком сегодня в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем +31°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.
- В Виннице сегодня будет +14°...+30°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +15° днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+29°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
- В Одессе 14 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +17°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, практически безоблачно
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+29°.
- В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +28°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
Приметы погоды 14 августа
14 августа - Медовый спас. Дождь на медовый спас - пожаров не будет.