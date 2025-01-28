31 января в столице ожидается дождь.

В ближайшие дни в Киеве сохранится теплая погода, однако в конце недели температура несколько снизится. Об этом свидетельствуют дни Украинского гидрометцентра.

По словам синоптиков, на нынешней завершающей неделе января в Киеве и столичной области сохранится спокойная достаточно теплая погода. В поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, лишь 31 января днем пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преобладать южный умеренный, а 30 января он станет слабым и это будет способствовать образованию тумана ночью и утром в отдельных районах.

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Температура будет оставаться достаточно высокой как для этого времени: ночью прогнозируем +1°...+5°, днем +5°...+10°. В Киеве в ближайшие дни воздух будет прогреваться до +8°, а 1 февраля в столице похолодает до +5°.

В Украину идет похолодание - что известно

О том, что на этой неделе погода в Украине должна измениться, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, однако в конце месяца ожидается снижение температуры. По ее словам, сегодня и завтра на западе, юге, а также местами в центральных областях температура воздуха будет достигать +12...+17 градусов. На других территориях также будет достаточно тепло, +7...+11 градусов. Однако уже с 31 января в страну придет похолодание с осадками.

"С 31-го января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки", - отметила Диденко.

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