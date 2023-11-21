По прогнозам, это похолодание будет кратковременным.

В Киеве на этой неделе ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться осадками. Однако это похолодание будет кратковременным - уже на выходных температура в столице снова будет с плюсом. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В целом, по данным синоптиков, на этой неделе по Киевщине ожидаются динамичные погодные условия.

"В среду наша территория будет находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому ожидаем первый снег", - говорят синоптики.

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По их данным, в ночь на четверг будет холоднее всего, ведь температура упадет до -7...-9°.

"Однако также усилится ветер, произойдет изменение воздушных потоков и температурные показатели в конце недели снова повысятся до плюсовых значений", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Ухудшение погоды в Украине

На этой неделе в Украине ожидается сильное похолодание. Самыми холодными ночами в Украине, по данным синоптика Натальи Диденко, будут 22 и 23 ноября, когда температура снизится до -5...-12 градусов, а на севере и северо-востоке возможно даже до -12...-14 градусов. А 25-26 ноября, по ее данным, в Украину ворвется очередной активный циклон с дождями, мокрым снегом и сильным ветром.

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