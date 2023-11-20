Температура, по данным Натальи Диденко, ночью будет падать до -12...-14 градусов

В Украине на этой неделе ожидается сильное похолодание, во время которого температура в темное время суток будет снижаться до -12...-14 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Самыми холодными ночами в Украине будут 22 и 23 ноября: -5...-12 градусов, на севере и северо-востоке возможно до -12...-14 градусов", - отмечает синоптик.

Завтра же, по ее данным, в западных областях ночь будет чуть теплее, 0...+4 градуса, а днем еще потеплеет и температура воздуха повысится до +4...+9.

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На остальной территории Украины температура воздуха предполагается низкой: ночью -1...-6, на крайнем севере - до -5...-8 градусов. Днем ожидается от 3 мороза до 3 тепла. В южной части днем +4...+9, в Крыму - до +10 градусов.

Что касается осадков, то, по данным Натальи Диденко, во вторник дожди ожидаются на западе Украины, в Карпатах - снег. "Осадки дойдут также до Винницкой и Житомирской области, дождь временами будет переходить в мокрый снег", - отмечает она. Остальная территория Украины завтра воздержится от осадков.

В Киеве во вторник ожидается холодным. С данными Натальи Диденко, ночью будет 3-5 градусов мороза, а днем 0...-2.

"Осадки завтра маловероятны и даже возможны прояснения - ночью к звездам, днем к солнышку", - прогнозирует синоптик.

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