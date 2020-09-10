В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков

08:30, 10 сентября 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / фото УНИАН
В Киеве сегодня потеплеет / фото УНИАН

Погода в Киеве 10 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°. 
  • В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь. 
  • В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +12°, днем +25°. 
  • В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.
Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+26°.
  • В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
  • В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями. 
  • В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +16°...+28°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +14°, днем +29°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +10°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.
  • В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +28°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°. 
В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве
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