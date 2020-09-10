В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / фото УНИАН

Погода в Киеве 10 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.

Погода в Украине

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.

Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°.

В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь.

В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.

В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +12°, днем +25°.

В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.

Погода в Украине на 10 сентября / УНИАН

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+26°.

В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.

В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +16°...+28°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +14°, днем +29°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.

В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +10°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.

В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°.

В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине