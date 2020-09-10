В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Погода в Киеве 10 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:25, а зайдет в 19:24.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +27°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +27°.
- Во Львове в четверг пройдет дождь, ночью +8°, днем +22°.
- В Луцке ночью +8°, днем +22°, пройдет дождь.
- В Ривном в четверг без осадков, ночью +7°, днем +23°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +8°, днем +24°.
- В Хмельницком сегодня ночью +7°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +12°, днем +25°.
- В Черновцах в четверг без осадков, ночью +14°, днем +24°.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+26°.
- В Житомире в четверг без осадков, температура ночью +11°, днем +26°.
- В Черкассах ночью +14°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком солнечно, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +16°...+28°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +30°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +14°, днем +29°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Сумах сегодня без осадков, температура воздуха +10°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +31°.
- В Симферополе в четверг переменная облачность, +13°...+26°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +28°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +13°, днем +28°.
Прогноз погоды в Украине
- В четверг, 10 сентября, по всей Украине потеплеет, дожди пройдут лишь в двух областях - Львовской и Волынской.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины немного похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+26°... +10°
- Запорожье+28°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+27°... +12°
- Кропивницкий+29°... +13°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+24°... +8°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+26°... +15°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+26°... +13°
- Сумы+25°... +10°
- Тернополь+25°... +7°
- Харьков+27°... +14°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+25°... +9°
- Черкассы+29°... +13°
- Чернигов+27°... +9°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:98 %
Давление:759 мм
Ветер: 1.9 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:47
Закат19:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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