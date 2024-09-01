Осадков в столице не будет.

Начало осени в Киеве будет по-летнему жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +19°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, но осадков не будет.

Ветер будет преимущественно восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, пониженно, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 1 сентября - прогноз по Украине

По данным Укргидрометцентра, 1 сентября в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ожидается восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Днем ​​по Украине, кроме западных и северных областей, местами порывы ветра будут 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до +14°...+19°, в южных и восточных областях будет теплее, +18°...+23°. Днем по всей стране столбики термометров покажут +27°...+32°.

Погода в сентябре - прогноз на месяц

Сентябрь в Украине в этом году обещает быть теплым, особенно в первой половине месяца. Синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что в начале месяца ожидается по-настоящему летняя погода из-за устойчивых ветров, приносящих сухую и жаркую воздушную массу.

Температуры будут выше средней многолетней нормы на 1,5-2 °С, а среднемесячная температура составит +15...+20 °С.

Похолодание ожидается не раньше третьей декады сентября, когда температура приблизится к норме и возрастет вероятность осадков, однако их количество все равно будет недостаточным.

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