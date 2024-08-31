В ряде областей лето продлится в течение всего месяца.

В этом году сентябрь в Украине будет очень теплым, особенно первая его половина. Только в третьей декаде месяца ожидается похолодание до средней многолетней нормы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"В нынешнем году атмосферные условия над Европой складываются таким образом, что в первой половине сентября характер погоды в нашей стране ожидается по-настоящему летним", - говорит Кибальич.

Он пояснил, что на большую часть территории Украины продолжит влиять малоподвижная область высокого давления, которая уже длительное время прослеживается над Верхней и Средней Волгой. Сохранятся также устойчивые ветры восточного и юго-восточного направления, транспортируя к нам сухую и жаркую среднеазиатскую воздушную массу.

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"Такие условия приведут к аномально теплой, солнечной и сухой погоде по крайней мере до середины сентября", - предупреждает эксперт по погоде.

Благодаря влиянию циклоничности над Черным морем, в южной половине Украины, в Приазовье и Крыму сравнительно часто будут проходить дожди, иногда значительные и в сопровождении гроз.

"Переход от метеорологического лета к метеорологической осени (когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15 °С) состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и на Закарпатье лето будет продолжаться в течение всего месяца", - прогнозирует синоптик.

Среднемесячная температура, по его данным, на большей части Украины предполагается в пределах +15...+20 °С, в Карпатах +13...+14 °С, что примерно на 1,5 - 2 °С выше климатической нормы.

Только после 13-16 сентября температура воздуха в Украине ощутимо снизится и приблизится к средней многолетней норме.

"В процессе похолодания возрастет вероятность осадков, однако в большинстве областей их количество окажется недостаточным", - предупреждает Игорь Кибальчич.

Вместе с этим, наибольшие риски дефицита осадков будут наблюдаться в северных и восточных регионах, где уже по состоянию на конец августа фиксируется сильная и длительная засуха. Добавятся также суховейные явления и высокая степень пожарной опасности, которая уже длительный период времени держится на самом высоком 5 классе.

Погода в сентябре 2024 - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, сентябрь в Украине в этом году будет теплее нормы на 2 градуса. Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-20°, а в Карпатах 13-14°. Количество осадков за месяц, по данным синоптиков, будет в пределах нормы.

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