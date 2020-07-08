В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23°

В столице сегодня похолодает.

Погода в Киеве сегодня будет дождливой / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 8 июля будет дождливой, температура днем до +23°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +22°. Ветер северо-западный, до 7,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:55, а зайдет в 21:09.

Погода в Украине

Погода в Украине 8 июля будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +14°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +30°.

Погода в Украине на 8 июля / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +10°, днем до +22°.

Погода в Киеве будет дождливой / Фото УНИАН

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +10°, днем до +23°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°.

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