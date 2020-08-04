В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
В столице завтра будет тепло.
Погода в Киеве 5 августа будет жаркой, температура днем до +29°.
Станет еще жарче: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:36.
Как сообщал УНИАН, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +15°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+27°... +14°
- Запорожье+31°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +15°
- Кропивницкий+31°... +13°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+28°... +16°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+27°... +14°
- Харьков+28°... +13°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+27°... +15°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+29°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+22 °
Влажность:80 %
Давление:754 мм
Ветер: 7.3 м/с
Вероятность осадков:96 %
Восход:06:13
Закат20:17
Видимость:16 км
Фаза луны:
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