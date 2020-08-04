В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

В столице завтра будет тепло.

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Погода в Киеве 5 августа будет жаркой, температура днем до +29°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:30, а зайдет в 20:36.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 августа, в Украине без осадков, температура до +31°.

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