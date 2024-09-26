Осадков в столице 27 сентября не ожидается.

Накануне выходных, 27 сентября, в Киеве будет очень тепло и даже жарко, ведь температура повысится до летних показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +17°...+18°, а днем воздух прогреется до +28°. Ожидается практически безоблачный день, без осадков.

Ветер по-прежнему будет дуть с юга, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться, 744-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 27 сентября - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.

В Тернополе 27 сентября ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +26°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +15°...+29°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+26°.

В Одессе 27 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+27°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.

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