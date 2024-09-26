В конце рабочей недели, 27 сентября, погода порадует украинцев комфортным теплом. В большинстве областей воздух прогреется до +24°...+27°, а местами будет аж +28°...+29°. Осадков не ожидается, вместо них - небольшая облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°.
- В Тернополе 27 сентября ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +26°, пасмурно.
- В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +15°...+29°, практически безоблачно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+26°.
- В Одессе 27 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +24°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +14°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +26°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +13°...+27°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.
Приметы погоды 27 сентября
Если листья с березы опали, то осень будет долгая и теплая. Если с осины падает зеленая листва, то жди скорого похолодания.