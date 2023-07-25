В столице 26 июля ожидается усиление ветра.

В среду, 26 июля, зной в Киеве ослабнет, однако усилится ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +21°...+22°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +27°. Ожидается небольшая облачность, ближе к вечеру - гроза.

Ветер будет переменным, его постоянная скорость усилится до 3,3 м/с. Атмосферное давление очень пониженное, 735-738 миллиметров ртутного столба.

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Об усилении ветра в столице предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 26 июля в Киеве местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха снизится и составит около +27...+28 градусов. "Осторожно! Будет завтра в Киеве ветреный день!" - предупредила она.

Погода 26 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +18°, днем +24°.

В Тернополе 26 июля ночью будет +18°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, облачно с прояснениями, возможен дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +20°...+26°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Житомире в среду будет ночью +21° днем +25°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 26 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.

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