На юге и востоке, а таккже в большинстве центральных областей жара наоборот станет сильнее.

В среду, 26 июля, в Украие усилятся температурные контрасты. На западе и в большинстве северных областей температура снизится до +23°...+27°, а на остальной территории жара окрепнет до +30°...+33°. Также на западе и в некоторых центальных областях пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, легкий дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +18°, днем +24°.

В Тернополе 26 июля ночью будет +18°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, облачно с прояснениями, возможен дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +20°...+26°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Житомире в среду будет ночью +21° днем +25°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +31°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 26 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.

Приметы погоды 26 июля

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

Вас также могут заинтересовать новости: