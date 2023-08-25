Сегодня в столице будет сухо.

Перед выходными, 25 августа, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +21°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Будет облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер ожидается северо-западного направления, его скорость не превысит 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 25 августа - прогноз по Украине на сегодня

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +31°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +13°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°.

В Одессе 25 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +16°...+28°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°, дождь.

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