Свежее всего будет на северо-востоке Украины.

В пятницу, 25 августа, во многих областях Украины, кроме западных, температура снизится на 1-2 градуса. Свежее всего будет на северо-востоке, где столбики термометров покажут +22°...+25°. В большинстве южных областей воздух прогреется до +31°, а на остальной территории ожидается +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями Температура воздуха ночью +17°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +27°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +31°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +15° днем +27°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°.

В Одессе 25 августа - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +31°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+22°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +16°...+28°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +24°, дождь.

Приметы погоды 25 августа

25 августа - день Фоки. Если жабы громко квакают, то будет дождь.

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