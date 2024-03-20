В четверг, 21 марта, погода в Киеве улучшится. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +2°...+3°, а днем температура повысится до +7°...+10°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но уже без осадков.
Атмосферное давление останется пониженным, 750-751 миллиметр ртутного столба. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода 21 марта - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°.
В Тернополе 21 марта ночью будет +1°, днем +8°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +13°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +3°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +3° днем +9°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+10°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, легкий дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+9°.
В Одессе 21 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +9°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +2°...+6°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +9°.