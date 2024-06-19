Также в столице 20 июня ожидается дождь с грозой.

В середине недели, 20 июня, в Киеве резко изменится погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

После 30-градусной жары в столице ожидается снижение температуры сразу на 7 градусов - до +23° днем. Ночью же столбики термометров покажут +20°...+22°. В течение дня в Киеве пройдет дождь, вероятно, с грозой.

Ветер усилится до 7+12 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 743 до 749 миллиметров ртутного столба.

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Погода 20 июня - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +17°, днем +22°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +16°, днем +23°.

В Тернополе 20 июня ночью будет +19°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +21°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +19°...+23°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг ночью будет +19°, днем +23°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+29°, гроза.

В Одессе 20 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

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