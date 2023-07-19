В четверг, 20 июля, в Киеве ожидается теплая погода с комфортной температурой, а во второй половине дня будет гроза. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров покажут около +16°, а днем воздух в столице максимально прогреется до +26°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру - гроза и дождь.
Ветер будет слабый, преимущественно южного направления. Атмосферное давление пониженное и будет понижаться в течение дня: 743 миллиметра ртутного столба утром и 740 - вечером.
Погода 20 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.
В Тернополе 20 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями, ливень.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в четверг будет ночью +16° днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.
В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь с грозой.
В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, ливень.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+26°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+29°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +28°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.