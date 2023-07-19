В течение дня в столице ожидается комфортная температура.

В четверг, 20 июля, в Киеве ожидается теплая погода с комфортной температурой, а во второй половине дня будет гроза. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут около +16°, а днем воздух в столице максимально прогреется до +26°. Ожидается облачная погода с прояснениями, а ближе к вечеру - гроза и дождь.

Ветер будет слабый, преимущественно южного направления. Атмосферное давление пониженное и будет понижаться в течение дня: 743 миллиметра ртутного столба утром и 740 - вечером.

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Погода 20 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, ливень.

В Тернополе 20 июля ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +16° днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 20 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +26°, дождь с грозой.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°, ливень.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+26°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°.

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