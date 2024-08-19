Осадков в столице 20 августа не ожидается.

Вторник, 20 августа, в Киеве будет очень жарким. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура максимально снизится лишь до +21°, а днем столицу раскалит сильная жара +33°...+35°. Весь вторник будет практически безоблачная погода с большим количеством солнца. Без осадков.

Ветер будет переменных направлений, но очень слабый, всего 3-5 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 20 августа - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +31°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Тернополе 20 августа ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +19°...+36°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+34°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+34°.

В Одессе 20 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +37°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +34°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +19°...+34°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +34°.

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