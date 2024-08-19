Сильная жара ждет украинцев во вторник, 20 августа. Самая высокая температура будет на юге и в центре страны, где воздух прогреется аж до +36°...+38°. Чуть легче будет на западе, +29°...+34°. Также в западных областях местами пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +31°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
- В Тернополе 20 августа ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +33°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +33°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +33°.
- В Виннице завтра будет +19°...+36°, ясно и безоблачно.
- В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+34°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +33°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +36°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +18°...+34°.
- В Одессе 20 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +37°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +38°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +34°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +19°...+34°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +35°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +34°.
Приметы погоды 20 августа
Считалось, что если в этот день аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Если вода в реке пенится - будет дождь.