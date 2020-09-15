В Киеве завтра температура до +27°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Погода в Киеве 16 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.
По народному прогнозу, 16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.
Погода в Украине
Во второй половине сентября в Украине похолодает, с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди.
В среду, 16 сентября, по всей Украине будет тепло и без осадков.
- Винница+27°... +13°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+26°... +12°
- Киев+26°... +12°
- Кропивницкий+27°... +10°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+27°... +12°
- Николаев+29°... +14°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+26°... +12°
- Симферополь+27°... +14°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+27°... +11°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+25°... +10°
- Черновцы+26°... +13°