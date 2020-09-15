В Киеве завтра температура до +27°, без осадков

17:00, 15 сентября 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра будет тепло / фото УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / фото УНИАН

Погода в Киеве 16 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +27°.

"Возможны даже заморозки": синоптик предупредила о похолодании в Украине

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +27°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:25, а зайдет в 19:24.

По народному прогнозу, 16 сентября - день Василисы и Домны. Предки знали, как в этот день получить благополучия на осень. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. На Домну хозяйки собирали в доме и выбрасывали всякий хлам, чтобы приобрести благополучие на осень. В этот день можно уберечь дом от сглаза. Для этого нужно под крышей подвесить старую изношенную обувь.

Погода в Украине

Во второй половине сентября в Украине похолодает, с 25 сентября по всей стране будут идти периодические дожди. 

В среду, 16 сентября, по всей Украине будет тепло и без осадков. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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