В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков

В Киеве сегодня сохранится прохладная погода.

Погода в Киеве сегодня будет прохладной / фото УНИАН

Погода в Киеве 13 августа будет прохладной, температура днем до +23°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.

Погода в Украине

Погода в Украине 13 августа будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +28°.

Погода в Украине на 13 августа / УНИАН

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

Погода в Киеве 13 августа будет прохладной / ua.depositphotos.com

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +25°.

Ранее стало известно, что похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.