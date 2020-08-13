В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков
В Киеве сегодня сохранится прохладная погода.
Погода в Киеве 13 августа будет прохладной, температура днем до +23°.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:42, а зайдет в 20:22.
Погода в Украине
Погода в Украине 13 августа будет прохладной. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +28°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +25°.
Ранее стало известно, что похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.
- Винница+25°... +11°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+21°... +9°
- Запорожье+25°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+20°... +12°
- Кропивницкий+23°... +12°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+26°... +12°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+23°... +9°
- Симферополь+27°... +13°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+24°... +10°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+25°... +13°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+20°... +12°
- Чернигов+20°... +9°
- Черновцы+25°... +13°