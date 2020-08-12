Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Завтра в Украине будет прохладно.
Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.
В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю.
Юг и юго-восток держаться дольше, но и там уже завтра ожидаются комфортные и мягче +25 ... +28 градусов. В большинстве областей Украины 13 августа предполагается в течение дня +23 ... + 27 градусов.
Прохладнее будет на севере, +19 ... + 23 градуса ", - пишет она.
Дожди 13 августа наиболее вероятные в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные.
В Киеве завтра ночью +12 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.
По прогнозу Диденко, прохладная погода продержится в Украине до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, придет новое потепление.
Ранее сообщалось, что в среду, 12 августа, в Украине практически без осадков , температура днем поднимется до + 31 °.
Прохладная погода в Украине будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления. На этот раз жаркая погода будет в западных областях Украины - там температура поднимется выше +30 градусов.
- Винница+23°... +10°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+31°... +15°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+23°... +8°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+27°... +14°