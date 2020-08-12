Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Завтра в Украине будет прохладно.

Потепление в Украину придет 16 августа / фото УНИАН

Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели, потепление ожидается с 16 августа.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю.

Юг и юго-восток держаться дольше, но и там уже завтра ожидаются комфортные и мягче +25 ... +28 градусов. В большинстве областей Украины 13 августа предполагается в течение дня +23 ... + 27 градусов.

Прохладнее будет на севере, +19 ... + 23 градуса ", - пишет она.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет / facebook.com/tala.didenko

Дожди 13 августа наиболее вероятные в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные.

В Киеве завтра ночью +12 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.

По прогнозу Диденко, прохладная погода продержится в Украине до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, придет новое потепление.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 августа, в Украине практически без осадков , температура днем поднимется до + 31 °.

Прохладная погода в Украине будет держаться до 20 августа, после чего придет очередная волна потепления. На этот раз жаркая погода будет в западных областях Украины - там температура поднимется выше +30 градусов.