Штормовое предупреждение объявлено также по территории Харьковской области.

В Харькове и Харьковской области на 5 сентября объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 5 сентября. Днем 5 сентября по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды на Харьковщине объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

5 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветер восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. По области температура ожидается в пределах +25°...+30°, а в Харькове столбики термометров покажут +27°...+29°.

6 сентября также будет переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха: ночью +13°...+18°, днем +23°...+28°.

7 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +11°...+16°, днем +23°...+28°.

8 сентября также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, его скорость уменьшится до 7-12 м/с. Ночью будет +12°...+17°, а днем термометры покажут +23°...+28°.

9 сентября ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер продолжит постепенно утихать, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью +12°...+17°, днем +23°...+28°.

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