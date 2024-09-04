В городе и области сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

В Харькове и Харьковской области на сегодня, 4 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Утром и днем 4 сентября по области и городу ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и области - прогноз до конца недели

4 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ветер по обалсти будет северо-восточный, 7-12 м/с; утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха +26°...+31°.

В Харькове 4 сентября также сухо. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +28°...+30°.

5 сентября также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с; днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью 16-21°, днем 25-30°.

6 сентября на Харьковщине будет переменная облачность, сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с; местами порывы 15-20 м/с. Ночью 14-19°, днем 24-29°.

7 сентября также будет переменная облачность и без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с; днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью 12-17°, а днем температура знзиться до 23-28°.

8 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5--- 10 м/с. Температура воздуха: ночью 12-17°, днем 23-28°.

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