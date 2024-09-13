Осложнение погоды ожидается также и по Харьковской области.

В Харькове и Харьковской обалсти на 13 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с сохранением днем 13 сентября по области и по городу ожидаются грозы", - предупреждают синоптики.

Также, по их данным, утром и днем 13 сентября на Харьковщине ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

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Из-за этого в городе и области объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

13 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура по области +27°...+32°, а в Харькове столбики термометров покажут +28°...+30°.

14 сентября также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +15°...+20°, а днем +26°...+31°.

15 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью температура будет снижаться до +14°...19°, а днем будет +25°...+30°.

16 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Сухо. Порывы ветра снова будут до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +13°...+18°, днем +24°...+29°.

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