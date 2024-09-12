13 сентября дожди в Украине продолжатся / фото Pixabay

В пятницу, 13 сентября, практически по всей Украине пройдут дожди, местами - грозы. Преимущественно сухо будет только местами на западе и востоке. Температура при этом будет комфортной, +25°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°, дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 13 сентября ночью будет +14°, днем +25°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +27°, пасмурно, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+26°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°, дождь.
  • В Одессе 13 сентября - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°, дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +27°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+27°, дождь.
  • В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +29°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
13 сентября в Украине будет много дождей, но температура не снизится / фото УНИАН

Приметы погоды 13 сентября

Если комары до этого дня не пропали, то впереди долгое бабье лето.

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