Непогода, по данным синоптиков, затронет и часть Харьковской области.

В Харькове на 9 сентября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, охватит и часть харьковской области.

"Днем в северо-восточной части области и по городу ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

9 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдет местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23º...+28º. В Харькове сегодня также будет переменная облачность, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, воздух прогреется до +25º...+27º.

10 сентября ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12º...+17º, а днем будет +23º...+28º.

11 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13º...+18º, днем воздух прогреется до +26º...+31º.

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