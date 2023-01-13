По данным Укргидрометцентра, утром в некоторых областях будет туман.

На сегодня, 13 января, в большинстве областей на западе Украины ожидается густой туман. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили I уровень опасности, желтый.

"В западных областях утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

В Укргидрометцентре отметили, что непогода не коснется Волынской и Ривненской областей. Синоптики также предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Сегодня в Украине будет доминировать облачная погода с прояснениями. Без осадков, только в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в северной части Украины на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура днем от -2° до +3°; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму днем ожидается +2°...+7°.

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