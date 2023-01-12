Осадков в Украине 13 января не ожидается.

В Украине продолжается постепенное потепление после периода сильных морозов. В пятницу, 13 января, днем практически по всей стране будет "ноль" или плюсовая температура. Легкий морозы до -2° останутся лишь в таких областях: Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Луганская.

Ночью еще местами подморозит до -5°...-8°. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 13 января ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°.

В Виннице завтра будет -4°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -6°, днем -2°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-1°.

В Одессе 13 января - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -8°..-2°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

Народные приметы на 13 января

13 января - преподобной Мелании Римлянки. Звезд в этот день на небе нет - ягод летом не ждать. Падает мягкий снег - на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым.

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