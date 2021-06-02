В четверг, 3 июня, в Украине сохранится дождливая погода. Больше всего осадков придется на восточные и южные области. На остальной территории - ветрено, но осадков будет значительно меньше.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - уточнила синоптик.
По ее словам, в Приазовье, на Луганщине, в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями. На остальной территории Украины погода будет неустойчивой, ветреной, однако дожди - местами и незначительные.
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"Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15...+20 градусов. Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова-Полтавы-Днепра-Одессы", - рассказала синоптик.
Погода в Киеве 3 июня
По словам Натальи Диденко, в Киеве завтра немного потеплеет, днем до +17...+19 градусов. Но будет ветрено и временами будет идти небольшой дождь.
"В дальнейшем потеплеет повсюду", - сообщила синоптик.
Непогода в Украине:
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 2 июня, в отдельных регионах Украины ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, грозы, град и шквалы.
В восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен I уровень опасности, желтый.
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