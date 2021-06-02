Спасатели объявили предупреждение в связи с ухудшением погоды.

Сегодня, 2 июня, в отдельных регионах Украины ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, в восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. Объявлен I уровень опасности, желтый.

По прогнозам, в Киеве сегодня днем порывы ветра 15-18 м/с. Также объявлен I уровень опасности.

Читайте такжеЛето задерживается: сегодня часть Украины зальет дождями, до +19° (карта)

Кроме этого, сегодня на реке Днестр возле Залещиков в Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 450-490 см над нулем поста. "Без негативных последствий", - добавили спасатели.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, из-за непогоды, бушевавшей в Украине, без электричества остались полсотни населенных пунктов.

По данным спасателей в Днепропетровской области обесточены 38 населенных пунктов, в Донецкой – 6 и в Запорожской – 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вас также могут заинтересовать Новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская