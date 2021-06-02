По их словам, июнь будет холодным и мокрым. Потеплеет только в июле.

В этом году начало лета будет холодным и дождливым, в июне ждать жары не стоит. А потепление придет лишь в июле.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала в эфире телеканала "Украина 24".

"В настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов", - сказала синоптик.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, то, что лето будет холодным, стало понятно в мае.

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"Очень важная примета была 24 мая, это Маковея Мокрого. Если на Маковея дождь, то все лето будет мокрое, практически до 10 июля", - объяснил Горбань.

Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. И очевидно оно снова сдвинется и продлится как минимум до октября.

Погода в Украине сегодня, 2 июня

Из-за циклона в среду, 2 июня, в Украине будет много дождей.

По словам синоптика Натальи Диденко, влажная погода охватит большинство областей Украины ожидаются дожди, местами грозы, порывистый, до сильного, ветер.

"Наименьшая вероятность осадков 2 июня - на северо-западе, крайнем севере Украины. Также прояснения ожидаются на юге, несмотря на близость циклона", - рассказала синоптик.

"Температура воздуха во вторник остается без особых изменений, в течение дня +15...+19 градусов, на юге и востоке местами до +20 градусов", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская